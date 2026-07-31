El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3151.68 este viernes, 31 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.53% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso colombiano registró una variación de -2.02% en la última semana y de -14.85% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano fue de 9.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.19%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este aumento ha sido gradual, reflejando un interés renovado en la moneda local.

Los datos indican que la estabilidad del mercado ha influido en este crecimiento, lo que sugiere una posible recuperación económica. Sin embargo, es importante monitorear las condiciones externas que podrían afectar esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.