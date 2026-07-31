El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7417 este viernes, 31 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización cayó un -104.07% en la última semana y acumula un -57.64% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.93%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 6.06%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 días consecutivos indica un aumento en su valor. A comparación de los días anteriores, la moneda ha logrado fortalecerse, lo cual es una señal alentadora para los inversores.

Este crecimiento sostenido en la Libra esterlina sugiere un posible refuerzo de la confianza en la economía británica, lo que podría incentivar aún más transacciones y actividades financieras en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.