En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.867 este viernes, 31 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.57% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -1.15%, mientras que en el último año subió 1.55%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 5.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.63%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este comportamiento se puede observar en el aumento constante de su valor, lo que indica un fortalecimiento frente a otras divisas.

En contraste, si bien hemos experimentado un crecimiento, es importante monitorear si esta tendencia se consolidará en los próximos días. La situación económica mundial y los movimientos del mercado podrían influir en la estabilidad o posible fluctuación del Euro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.