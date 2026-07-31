El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.0 este viernes, 31 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 1.72%, mientras que en el último año registró una variación de -8.37%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual de debilitamiento.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 8.57%, lo que indica un comportamiento mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 11.42%.

Hoy, la cotización del peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que ha tenido un aumento en comparación con los días anteriores. Este resultado se refleja en los últimos dos días, donde la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En los últimos días, la tendencia del peso dominicano se ha sostenido en un ascenso, lo cual es un indicador favorable para la economía local. Este crecimiento puede atraer mayor inversión y mejorar la confianza del consumidor.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.