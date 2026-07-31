La mayoría de los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deben tramitar una visa que se corresponda según el motivo de viaje.

La mayoría de los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deben tramitar una visa que se corresponda según el motivo de viaje. No obstante, los ciudadanos que países que pertenezcan al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) no necesitan gestionar este permiso.

Estos viajeros deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), un permiso que se mantiene vigente durante dos años o hasta que el pasaporte llegue a su fecha de vencimiento , lo que sea que suceda primero. En este periodo de tiempo, se pueden realizar varios ingresos a Estados Unidos.

Requisitos de ingreso a Estados Unidos para extranjeros: ¿Qué piden las autoridades migratorias?

Según lo que establece el Departamento de Estado, para ingresar a Estados Unidos como extranjero se debe un pasaporte válido y con al menos seis meses restantes de vigencia, y una visa que se corresponda con el motivo de viaje. Las más solicitadas por los extranjeros son las B1/B2 para turismo y negocios.

Por otro lado, si se es ciudadano de un país que forme parte de VWP, solo se debe solicitar una Autorización Electrónica de Viaje para presentar junto con el pasaporte. Este permiso otorga hasta 90 días para turismo sin visa.

Adicionalmente, las autoridades pueden solicitar que se presente un pasaje de ida y vuelta y pruebas de solvencia económica para cubrir la estadía .

Por otro lado, si se es ciudadano de un país que forme parte de VWP, solo se debe solicitar una Autorización Electrónica de Viaje para presentar junto con el pasaporte. El Cronista | Shutterstock y EFE

Aeropuertos de Atlanta, Dallas y Los Ángeles permiten el ingreso y estadía legal sin visa: ¿Quiénes pueden tramitar la Autorización VWP?

Podrán tramitar la Autorización Electrónica de Viaje todos los ciudadanos de estos países que cumplan con las condiciones:

Andorra.

Australia.

Austria.

Bélgica.

Brunéi.

Chile.

Croacia.

República Checa.

Dinamarca.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Alemania.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

Irlanda.

Israel.

Italia.

Japón.

Letonia.

Liechtenstein.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Mónaco.

Países Bajos.

Nueva Zelanda.

Noruega.

Polonia.

Portugal.

Qatar.

San Marino.

Singapur.

Eslovaquia.

Eslovenia.

Corea del Sur.

España.

Suecia.

Suiza.

Taiwán.

Reino Unido.

Autorización VWP: ¿Cómo tramitarla y quiénes no pueden acceder?

Los viajeros deben solicitar esta autorización antes de abordar el vuelo:

. Se debe ingresar al sistema oficial ESTA Completar los datos personales y del pasaporte. Informar los datos del viaje y responder las preguntas de elegibilidad. Revisar la solicitud y efectuar el pago correspondiente. Esperar la resolución.

No podrán acceder a esta autorización quienes:

No sean ciudadanos o nacionales de un país incluido en el VWP.

Pretendan permanecer en Estados Unidos por más de 90 días .

Viajen por un motivo distinto al turismo, los negocios o el tránsito.

No cuenten con un pasaporte válido o no cumplan los requisitos del programa.

Sean considerados inadmisibles conforme a la legislación migratoria estadounidense.

Hayan viajado o estado presentes en Irán, Irak, Corea del Norte, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen desde el 1 de marzo de 2011 (salvo excepciones previstas por la ley).

Tengan doble nacionalidad con algunos de esos países , según las disposiciones vigentes del programa. En esos casos, generalmente deberán tramitar una visa en una embajada o consulado de Estados Unidos en lugar de utilizar una ESTA.



