En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6245 este viernes, 31 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.31% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco retrocedió -1.31%, mientras que en el último año avanzó 182.02%, indicando una tendencia alcista de largo plazo pese a la corrección reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.15%, lo cual es superior al 20.20% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, el valor de la moneda ha aumentado, indicando un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.

Este aumento en la cotización sugiere un ambiente económico favorable que podría estar impulsando la demanda del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para entender si se sostendrá en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.