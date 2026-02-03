A partir de este mes, los dominicanos empezarán a ver en su día a día una nueva versión de una moneda ya conocida: el RD$5.00 metálico.

El Banco Central de la República Dominicana confirmó la entrada en circulación de estas piezas correspondientes al año de emisión 2024, como parte de su calendario regular de renovación monetaria.

Aunque el anuncio generó preguntas entre comerciantes y ciudadanos, la autoridad monetaria aclaró que no se trata de un cambio de valor ni de diseño, sino de una actualización técnica dentro del sistema de emisión nacional.

Qué cambia y qué se mantiene en la nueva moneda de RD$5

Las nuevas monedas conservarán exactamente las mismas características físicas y de seguridad que las que ya están en circulación. La única diferencia visible será el año de acuñación.

La única diferencia visible será el año de acuñación. Imagen: archivo.

Entre sus elementos principales se mantienen:

La imagen de Francisco del Rosario Sánchez en el anverso

El escudo nacional dominicano en el reverso

El valor facial de RD$5.00

La leyenda oficial del Banco Central

Según el organismo, estas monedas cuentan con plena fuerza liberatoria, por lo que podrán utilizarse sin restricciones en pagos, comercios, servicios públicos y privados.

Una moneda con respaldo histórico

El sistema monetario dominicano es el resultado de una larga evolución. Las primeras acuñaciones nacionales, realizadas tras la Independencia, alcanzaron valores modestos y coexistieron durante décadas con monedas extranjeras y fichas privadas.

Con el paso del tiempo, el país avanzó hacia un esquema más ordenado:

Incorporación de monedas de RD$1.00 y RD$5.00 en los años 90

Modernización de materiales y diseños para mayor durabilidad

Ampliación del cono monetario con denominaciones superiores en años posteriores

Este proceso permitió consolidar el uso de la moneda nacional y facilitar las transacciones cotidianas.

Del caos monetario a un sistema centralizado

Antes de la creación del Banco Central, la República Dominicana atravesó una etapa de gran diversidad monetaria, con piezas extranjeras, emisiones locales y monedas de bajo valor intrínseco que generaban desconfianza.

La promulgación de leyes monetarias clave y, más adelante, la Ley Monetaria y Financiera 183-02, estableció definitivamente al Banco Central como único emisor del numerario nacional, fortaleciendo la estabilidad del sistema.

Qué deben saber los ciudadanos

El Banco Central recordó que: