En el corazón tecnológico de China, una escena impensada para la industria global ya es una realidad: un smartphone sale terminado cada segundo, sin pausas, sin turnos y sin un solo trabajador humano dentro de la planta.

La protagonista de este salto histórico es Xiaomi, que acaba de consolidar uno de los experimentos industriales más disruptivos del siglo.

La compañía china activó una fábrica totalmente automatizada, operativa las 24 horas del día durante todo el año, capaz de mantener un ritmo constante que deja atrás los modelos tradicionales de producción.

Una “fábrica oscura” que nunca se detiene

El complejo industrial, ubicado en Beijing, dentro del distrito de Changping, ocupa más de 81.000 metros cuadrados y funciona bajo un concepto radical: no hay personas trabajando en la línea de montaje. Por ese motivo, tampoco hay luces encendidas.

Esta instalación, conocida como dark factory o fábrica oscura, prescinde por completo de iluminación, climatización y presencia humana. Robots de alta precisión se encargan de ensamblar cada componente con exactitud milimétrica, incluso en completa oscuridad.

El resultado es una producción continua y silenciosa, impulsada únicamente por automatización avanzada.

Un celular por segundo, 365 días al año

El dato impacta incluso a los especialistas: la planta alcanza una capacidad de 10 millones de teléfonos por año, lo que equivale a 60 dispositivos por minuto y uno cada segundo, sin interrupciones.

Este nivel de eficiencia no solo redefine los estándares de la industria tecnológica, sino que también marca un punto de inflexión en la forma en que se concibe la manufactura de smartphones de alta gama.

Hyper IMP: la inteligencia artificial que controla toda la producción

El cerebro detrás de este sistema es Hyper IMP, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Xiaomi para gestionar cada etapa del proceso productivo.

Desde el ensamblaje inicial hasta la instalación del sistema operativo, las pruebas de calidad y el empaquetado final, todo está coordinado por este sistema inteligente, que permite:

Comunicación en tiempo real entre máquinas

Detección y corrección automática de fallas

Optimización constante de los procesos

Autonomía total sin intervención humana

La fábrica no solo produce: aprende, se adapta y se corrige sola.

Una inversión millonaria para dominar el futuro

Para poner en marcha esta planta, Xiaomi destinó una inversión cercana a los 2.400 millones de yuanes, equivalentes a unos 330 millones de dólares. El objetivo es claro: reducir costos energéticos, aumentar la precisión y acelerar la innovación en un mercado cada vez más competitivo.

Al eliminar la presencia humana, la empresa logra un ahorro significativo en consumo eléctrico y mantenimiento, al mismo tiempo que eleva el estándar de calidad.