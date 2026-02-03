En esta noticia

A simple vista, renovar o mostrar una licencia de conducir en Estados Unidos parece un trámite rutinario. Sin embargo, desde febrero de 2026, ese documento empezará a estar bajo un nivel de control mucho más alto.

Sin anuncios ruidosos ni una ley única que lo explique todo, una serie de ajustes coordinados entre estados y el gobierno federal cambiará quiénes pueden conducir, viajar y acreditar su identidad sin obstáculos.

De qué se trata la nueva norma para las licencias de conducir

La llamada “nueva norma” surge de la convergencia de varias políticas que entran en vigencia al mismo tiempo:

  • Mayor exigencia de licencias compatibles con REAL ID
  • Nuevas reglas estatales para renovación, vigencia y exámenes
  • Controles de verificación de identidad para prevenir fraudes
  • Avance de la licencia digital (mDL) en ciertos estados
El Departamento de Vehículos Motorizados confirmó las últimas actualizaciones. Imagen: archivo.

Aunque cada estado mantiene la potestad de emitir licencias, el margen de flexibilidad se reduce y los requisitos básicos se vuelven más homogéneos.

Qué cambia a nivel federal desde febrero de 2026

Aunque el DMV depende de cada estado, habrá consecuencias a nivel nacional:

  • Controles más estrictos de la TSA en aeropuertos
  • Posibles demoras o penalizaciones para quienes no tengan identificación compatible
  • Mayor impulso al uso de identificación móvil en controles federales

Las autoridades estiman que aún millones de personas no cuentan con una licencia alineada con los estándares federales, algo que buscan corregir antes de 2026.

Cuáles son los nuevos requisitos según el tipo de conductor

Conductores mayores de 70 años

Uno de los grupos más afectados por los cambios. En varios estados se implementan:

  • Renovaciones más frecuentes a partir de cierta edad
  • Exámenes de visión obligatorios
  • Evaluaciones breves de reflejos o capacidad cognitiva
  • Cursos de actualización en casos específicos

No existe una norma federal única, por lo que los requisitos varían según el estado.

Nuevos solicitantes e inmigrantes

Algunos estados ajustaron procesos que incluyen:

  • Solicitudes presenciales obligatorias
  • Verificación más estricta de documentos
  • Cambios en el idioma permitido para el examen teórico

Estas modificaciones pueden impactar especialmente a inmigrantes y personas cuya lengua materna no es el inglés.

Conductores con infracciones graves

Se refuerzan sanciones administrativas como:

  • Restricciones en el tipo de licencia
  • Suspensiones más largas
  • Uso obligatorio de dispositivos interlock en casos de DUI

Qué deben hacer los conductores para evitar problemas

Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan:

  • Revisar la fecha de vencimiento de la licencia
  • Confirmar si es REAL ID compatible, sobre todo si se viaja en avión
  • Consultar requisitos especiales si se tiene 65 años o más
  • Verificar cambios recientes con el DMV del estado