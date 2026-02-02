En esta noticia Un refuerzo clave para los municipios de Nicaragua

El sistema de transporte público en Nicaragua dará un nuevo paso de modernización con la llegada de 180 buses Yutong procedentes de China. La incorporación de estas unidades forma parte de un plan más amplio que busca mejorar la movilidad urbana, renovar flotas y garantizar un servicio más seguro y eficiente para miles de usuarios en todo el país.

La medida fue anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, quien confirmó que los nuevos buses arribarán este lunes 2 de febrero, marcando el inicio de una serie de entregas previstas para lo largo del año.

Un refuerzo clave para los municipios de Nicaragua

Las nuevas unidades no quedarán concentradas en una sola zona. Según lo informado, los buses Yutong serán distribuidos entre transportistas de distintos municipios, con el objetivo de fortalecer rutas locales y regionales que cumplen un rol esencial en la vida diaria de las familias nicaragüenses.

Esta estrategia apunta a reducir el desgaste de flotas antiguas y a mejorar las condiciones de viaje, especialmente en ciudades donde la demanda de transporte público sigue en aumento.

El plan contempla 600 buses a lo largo del año

La llegada de los 180 buses representa solo la primera etapa. El Gobierno prevé incorporar un total de 600 unidades durante el próximo año, consolidando uno de los procesos de renovación de transporte más importantes de los últimos tiempos.

Desde el Ejecutivo destacan que esta inversión responde a una visión de largo plazo orientada al bienestar social, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de los servicios públicos como parte del desarrollo nacional.