El último mes del año suele estar marcado por gastos extra, cierres contables y preocupación por llegar con el presupuesto. Pero diciembre de 2025 traerá un movimiento inesperado en los pagos federales que podría llamar la atención de miles de personas mayores: un grupo específico recibirá tres depósitos en un mismo mes, aunque no se trate de un aumento real de ingresos.

El fenómeno no responde a cambios en la ley ni a modificaciones de la Administración del Seguro Social, sino a una rara coincidencia del calendario que afecta al Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Cambia el calendario del Seguro Social: adelantan un pago clave

Cada beneficio federal tiene sus propias reglas de acreditación. En el caso del SSI, los depósitos se realizan el primer día de cada mes, siempre y cuando ese día no coincida con un fin de semana o un feriado federal. Cuando eso ocurre, el pago se adelanta automáticamente.

Las autoridades del Seguro Social dejaron de emitir los pagos en cheque de papel. Fuente: Archivo.

Y eso es exactamente lo que sucederá al cerrar 2025:El 1 de enero de 2026, fecha correspondiente al pago de enero, cae en un feriado federal. Por esa razón, la acreditación se mueve al 31 de diciembre de 2025, generando una situación excepcional.

Así, un grupo reducido recibirá:

El pago de diciembre , el 1/12/2025.

Su pago mensual habitual del Seguro Social , según su fecha asignada.

El pago adelantado de enero 2026, depositado el 31/12/2025.

Aunque todo ocurre dentro del mismo mes calendario, el monto adelantado pertenece oficialmente al primer ciclo de 2026.

¿Quiénes van a recibir estos tres depósitos?

No todos los jubilados o beneficiarios verán este efecto. Solo se incluyen:

Beneficiarios de SSI exclusivamente

Quienes reciben solo SSI tendrán dos pagos del programa durante diciembre: el correspondiente al mes y el adelanto de enero.

Personas que cobran SSI y Seguro Social al mismo tiempo

Este grupo será el que más notará el movimiento, ya que sumará:

Su pago mensual tradicional (por jubilación o discapacidad).

El depósito regular del SSI en diciembre.

El adelanto del SSI correspondiente a enero.

Beneficiarios del Seguro Social tradicional

Quienes únicamente reciben jubilación o beneficios por discapacidad del Seguro Social, sin SSI, no recibirán tres pagos. El ajuste es exclusivo del programa suplementario.

Por qué no significa un aumento real

Aunque muchos podrían interpretarlo como un “extra”, la Administración del Seguro Social aclara que no se trata de un ingreso adicional. El depósito del 31 de diciembre simplemente reemplaza al del 1 de enero, manteniendo exactamente el mismo total anual.

Los beneficiarios deben tener en cuenta este adelanto para organizar sus gastos, especialmente aquellos que utilizan el pago del SSI para cubrir necesidades básicas como:

alquiler,

alimentos,

medicación,

transporte.

Dónde consultar las fechas oficiales del Seguro Social

Las actualizaciones de los calendarios de pago —incluyendo adelantos, feriados y ajustes por COLA— están disponibles en los canales oficiales del gobierno de Estados Unidos:

El portal SSA.gov

La sección de pagos y beneficios en my Social Security

Las comunicaciones por correo que el organismo envía cada fin de año

Allí se publican las fechas exactas, cambios administrativos y novedades para quienes dependen de los beneficios federales para planificar su presupuesto mensual.