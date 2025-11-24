A partir del 1 de septiembre de 2025, se inició en California un programa de apoyo económico destinado a transformar la situación de numerosos artistas en el condado de Sacramento.

Esta iniciativa proporcionará un cheque mensual de $850 dólares durante 12 meses, lo que representa un beneficio total de $10,200 dólares por individuo.

Estados Unidos anuncia un nuevo estímulo financiero

El apoyo busca proporcionar estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras expresiones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas.

California un programa de apoyo económico destinado a transformar la situación de numerosos artistas en el condado de Sacramento. Imagen: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

El plan, denominado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue elaborado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el propósito de fomentar el trabajo de creadores en diversas disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se seleccionaron 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026.

Período de inscripción

La OAC recomendó a los postulantes revisar periódicamente su bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, ya que la confirmación del beneficio puede llegar por esas vías.

La convocatoria para inscribirse cerró el pasado 20 de junio de 2025 y posteriormente comenzó un proceso de evaluación que se extendió hasta el 31 de agosto.

Ahora, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

Requisitos para acceder al apoyo económico en Sacramento

Quienes aplicaron debían cumplir con las condiciones de este listado:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas, que incluyen danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

Un ingreso adicional durante un año

Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.

El cheque de $850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a gastos personales, adquisición de materiales o inversión en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.