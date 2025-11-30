La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) publicó el nuevo esquema de pagos para el cierre de 2025 y el inicio de 2026, un período clave para millones de jubilados, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos que dependen mes a mes de estos programas federales.

El anuncio incluye adelantos por feriados, ajustes vinculados al aumento por costo de vida (COLA) y la distribución tradicional basada en la fecha de nacimiento.

Cómo es el cronograma del Seguro Social para fin de año

Desde la SSA explicaron que el sistema mantendrá la lógica habitual: los beneficios se acreditan en tres miércoles consecutivos, ubicados según el día de nacimiento del titular. A su vez, quienes reciben pagos desde antes de mayo de 1997 continúan bajo un calendario especial, con depósitos exclusivos y adelantos cuando una fecha coincide con un feriado federal.

El próximo pago del Seguro Social en Estados Unidos ya tiene fecha confirmada. Imagen: archivo.

El organismo confirmó que los montos aumentarán a partir de enero de 2026, debido al ajuste anual por inflación, un mecanismo pensado para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a subas de precios.

Fechas oficiales de pago para diciembre de 2025

La SSA estableció el siguiente orden para el último mes del año:

3 de diciembre : beneficiarios que cobran desde antes de mayo de 1997.

10 de diciembre : nacidos entre el 1° y el 10 .

17 de diciembre : nacidos entre el 11 y el 20 .

24 de diciembre: nacidos entre el 21 y el 31, con un depósito adelantado por la proximidad del feriado navideño.

Pagos confirmados para enero de 2026

El primer mes del año llega con un calendario particular debido al feriado de Año Nuevo:

2 de enero : pago adelantado para beneficiarios anteriores a mayo de 1997.

14 de enero : nacidos del 1° al 10 .

21 de enero : nacidos del 11 al 20 .

28 de enero: nacidos del 21 al 31.

La SSA recordó que “si el día de pago cae en un día no hábil, el depósito se realiza el día hábil inmediatamente anterior”, una regla que aplicará también en los próximos años.

Cómo funciona el SSI y qué fechas aplican

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), destinado a personas con recursos limitados, mantiene su estructura independiente. Sus pagos se realizan el primer día hábil de cada mes, o se adelantan si ese día cae en fin de semana o feriado.

Fechas confirmadas:

1 de diciembre de 2025 : pago regular.

31 de diciembre de 2025 : corresponde al monto de enero de 2026.

30 de enero de 2026 : pago de febrero.

27 de febrero de 2026: pago de marzo.

Cuánto suben los pagos con el COLA 2026

La SSA notificó un incremento del 2.8% por el ajuste del costo de vida (COLA), aplicable a partir del primer depósito de enero.

Los nuevos valores serán:

Jubilación promedio : sube alrededor de 56 dólares , pasando de 2,015 a 2,072 dólares .

SSI individual : 994 dólares mensuales.

SSI para parejas : 1,491 dólares .

Persona esencial: 498 dólares.

Los beneficiarios podrán ver su monto actualizado en la plataforma oficial my Social Security, además de recibir una notificación por correo.

Qué hacer si el pago no llega o si cambias de banco

La SSA insiste en que los usuarios mantengan sus datos bancarios actualizados para evitar demoras. Estos cambios pueden gestionarse: