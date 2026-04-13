En Estados Unidos, los propietarios tienen la obligación de cubrir los arreglos esenciales de la vivienda cuando dichos problemas afectan la seguridad y habitabilidad del inmueble. En el estado de California, este principio se encuentra respaldado por la garantía implícita de habitabilidad, que se aplica automáticamente a todos los contratos de alquiler, independientemente de su redacción y obliga al propietario a mantener la propiedad en condiciones adecuadas para su uso durante la vigencia del contrato. Uno de los conflictos más comunes entre propietarios e inquilinos se centra en la responsabilidad de realizar las reparaciones, reformas o arreglos necesarios en la vivienda en alquiler. Según la guía legal referida por la Universidad de California, el propietario tiene la responsabilidad de cubrir los gastos y llevar a cabo todas las reparaciones relacionadas con defectos estructurales o de servicios básicos que puedan comprometer la salud y seguridad del inquilino. Los casos más relevantes incluyen: En caso de que alguno de estos aspectos no se cumpla, la vivienda podría ser considerada legalmente inhabitable y el propietario tiene la obligación de realizar las reparaciones sin trasladar el costo al inquilino. La normativa también aclara que el propietario no puede negarse a resolver estos inconvenientes invocando cláusulas contractuales o acuerdos verbales. La garantía de habitabilidad tiene prioridad sobre cualquier pacto privado y cuenta con el respaldo de códigos estatales y locales de construcción y salud. Solo queda exento de responsabilidad si el daño fue ocasionado directamente por el inquilino, su familia, invitados o mascotas.