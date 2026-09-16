El Internal Revenue Service (IRS) contempla un beneficio tributario que puede representar un reembolso de hasta US$1.700 por cada hijo elegible para determinados contribuyentes que presenten correctamente su declaración federal de impuestos. El monto está relacionado con el Additional Child Tax Credit (ACTC) y debe reclamarse a través de la declaración correspondiente.

La cifra de US$1.700 no representa un pago universal ni significa que todas las personas que completen el Formulario 1040 recibirán automáticamente ese dinero. Se trata del límite máximo de la parte reembolsable del crédito por cada hijo que cumpla las condiciones establecidas por el organismo tributario.

IRS: quiénes pueden acceder al reembolso de hasta US$1.700

El Additional Child Tax Credit permite que determinados contribuyentes reciban una parte reembolsable del crédito tributario por hijos. Para los años fiscales 2024 y posteriores, el IRS establece un máximo de US$1.700 por cada hijo calificado.

La cantidad que finalmente puede recibir cada contribuyente depende de distintos factores de su declaración de impuestos. Por este motivo, no todas las personas que presenten el Formulario 1040 obtendrán necesariamente US$1.700.

El beneficio está dirigido a quienes tengan uno o más hijos que cumplan los requisitos establecidos por las normas tributarias y puedan reclamar el crédito correspondiente en su declaración.

El Internal Revenue Service (IRS) contempla un beneficio tributario que puede representar un reembolso de hasta US$1.700 por cada hijo elegible para determinados contribuyentes que presenten correctamente su declaración federal de impuestos.

Formulario 1040: qué debe hacer el contribuyente

Para solicitar el beneficio, el contribuyente debe presentar su declaración federal utilizando el Formulario 1040 y completar las secciones correspondientes a los créditos tributarios.

El cálculo del ACTC se realiza teniendo en cuenta la información incluida en la declaración y las condiciones específicas del contribuyente. Entre otros aspectos, el IRS establece requisitos relacionados con los hijos calificados, sus números de Seguro Social y los ingresos obtenidos.

El organismo también señala que el crédito adicional puede estar sujeto a determinadas limitaciones. Por eso, completar el formulario no garantiza por sí mismo el cobro del monto máximo.

¿El IRS depositará US$1.700 directamente en la cuenta bancaria?

Cuando una persona reúne los requisitos para obtener un reembolso de impuestos, el dinero puede ser enviado mediante depósito directo si el contribuyente proporciona la información bancaria correspondiente en su declaración.

Sin embargo, es importante diferenciar entre el monto máximo del ACTC y el reembolso final de una declaración. Una persona podría recibir menos de US$1.700, mientras que otra podría tener derecho a una cantidad diferente dependiendo de su situación fiscal.

Además, el límite de US$1.700 se establece por cada hijo elegible, por lo que una familia que cumpla los requisitos para más de un hijo puede tener un cálculo diferente.

El beneficio no es un cheque universal del IRS

La información sobre el reembolso debe interpretarse dentro del sistema de créditos fiscales de Estados Unidos. El IRS no anunció un depósito general de US$1.700 para todas las personas que presenten el Formulario 1040.

La cifra corresponde al máximo reembolsable del Additional Child Tax Credit por hijo elegible para los años fiscales 2024 y posteriores.

Por ese motivo, antes de esperar un depósito determinado, cada contribuyente debe revisar su situación fiscal, verificar que sus hijos cumplan las condiciones correspondientes y calcular el crédito que puede reclamar en su declaración.