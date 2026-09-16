En Estados Unidos, las familias con hijos que puedan cumplir ciertos requisitos de ingresos anuales y que aún no presentaron su declaración de impuestos 2025, pueden acceder al Child Tax Credit (CTC) y su parte reembolsable, el Additional Child Taz Credit (ACTC).

Para el año fiscal 2025, el crédito en su tope máximo alcanza los 2,200 dólares para cada hijo que se haya declarado como dependiente en el Formulario 1040 y cumpla con los requisitos necesarios.

Por su parte, el monto reembolsable alcanza los 1,700 dólares por hijo, por lo que quienes tengan 5 hijos elegibles podrán recibir hasta 8,500 dólares en sus cuentas bancarias.

Qué requisitos deben cumplir los hijos para poder declararse como dependientes en el Formulario 1040

Para que un hijo se considere elegible para cobrar la parte reembolsable, es necesario que pueda cumplir los siguientes requisitos

Tener menos de 17 años al momento de finalización del año fiscal

Ser hijo, hija, hijastro, hermano, hermana, hermano o hermana por parte de padre o madre, o determinados descendientes de estas personas

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año

Ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos

No presentar una declaración conjunta, salvo determinadas excepciones vinculadas a la devolución de impuestos

Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o extranjero residente

IRS pagará 1,700 dólares por cada hijo elegible. El Cronista | ChatGPT

Tanto los solicitantes como los dependientes deben contar con un número del Seguro Social en completa validez.

Quiénes podrán cobrar los 8,500 dólares del IRS

La parte reembolsable es de 1,700 dólares por hijo, pero esto está sujeto a ingresos y circunstancias fiscales.

Los padres con ingresos anuales de 200,000 dólares o 400,000 dólares en caso de matrimonios que presentan en conjunto recibirán el monto total. Por encima de estos límites, el monto a cobrar por hijo comenzará a disminuir.