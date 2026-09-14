El Crédito Tributario por Hijo (CTC) es un beneficio fiscal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) al que pueden acceder todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos y presenten la Declaración de Impuestos.

Se trata de un crédito no reembolsable que sirve para reducir los impuestos que debe pagar el contribuyente . No obstante, a través del Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) se puede acceder a una parte reembolsable.

IRS otorga 3.400 y los deposita en las cuentas bancarias de estas personas: ¿Quiénes pueden acceder al CTC?

Para poder reclamar el Crédito Tributario por Hijo, tanto el contribuyente como su hijo deben cumplir con los requisitos de elegibilidad que establece IRS.

El contribuyente debe completar correctamente el anexo 8812 del Formulario 1040 y presentarla en tiempo durante la temporada fiscal.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos que debe cumplir el hijo se enlista:

Ser menor de 17 años al final del año fiscal.

Que la relación de parentesco sea:

Hijo/a, inclusive los adoptivos Hijastro/a Hermano/a Hermanastro/a Medio hermano/a Descendiente de alguno de ellos

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Ser declarado como dependiente.

Contar con un (al igual que el contribuyente) Número de Seguro Social (al igual que el contribuyente)

Ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos.

El contribuyente debe completar correctamente el anexo 8812 del Formulario 1040 y presentarla en tiempo durante la temporada fiscal. El Cronista | ChatGPT

¿Cuál es el monto del CTC y cuánto se puede recibir como reembolso por hijo?

El monto del Crédito Tributario por Hijo es de 2.200 dólares y el ACTC, es decir, la parte reembolsable, de 1.700 por hijo calificado. Esto quiere decir que si se declaran dos o más hijos elegibles, el monto puede ser duplicado o triplicado.

Además, es compatible con otros beneficios como el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo.