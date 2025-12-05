El presidente de los Estados Unidos Donald Trump realizó una modificación drástica sobre la vigencia de un permiso de residencia muy solicitado. Tras el ataque de un inmigrante de esta categoría a efectivos de la Guardia Nacional, el republicano tiene como objetivo hacer del sistema migratorio uno más estricto.

La normativa afecta a miles de solicitantes que presentaron ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el formulario para iniciar el proceso. Quienes no cumplan con las condiciones deberán abandonar el país.

Alerta inmigrantes: Donald Trump modifica la vigencia de estos permisos de trabajo

Tras un ataque de un asilado afgano a autoridades federales, el presidente decidió modificar la vigencia de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). Esta credencial es un permiso de empleo legal emitido por USCIS y que habilita al beneficiario a residir en Estados Unidos durante la validez del mismo.

Durante los últimos años este permiso se mantenía vigente durante cinco años hasta la renovación, pero tras la medida de Trump el plazo se redujo a solo 18 meses. Por lo que todos los inmigrantes que presenten esta solicitud estarán realizando el trámite bajo esta normativa.

Trump redujo la vigencia de los Documentos de Autorización de Empelo (EAD). Fuente: Archivo.

La reducción es una penalización clara sobre este grupo poblacional. Desde la campaña presidencial, el republicano dejó en claro que busca expulsar a la mayor cantidad de personas sin estatus migratorio actualizado posibles.

¿Quiénes son los principales inmigrantes afectados por la medida?

Personas inmigrantes admitidas como refugiados.

Personas inmigrantes a las que se les concedió asilo.

Personas inmigrantes que recibieron la suspensión de deportación o expulsión.

Personas inmigrantes con solicitudes pendientes de asilo o de suspensión de expulsión.

Personas inmigrantes con solicitudes pendientes de ajuste de estatus conforme al artículo 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Personas inmigrantes con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o protección bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.

¿Quiénes deberán abandonar el país antes del 2026?

De acuerdo con declaraciones de agentes de USCIS, esta normativa ayudará a “disuadir el fraude y detectar a extranjeros con intenciones potencialmente dañinas, de modo que puedan ser procesados para su expulsión de Estados Unidos”.

Cuando el documento cumpla los 18 meses de vigencia, el beneficiario deberá solicitar la renovación. Si ésta es denegada, la persona deberá irse de Estados Unidos para no ser detenido, y posteriormente deportado, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).