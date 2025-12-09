El Servicio de Impuestos Internos (IRS) actualizó las pautas que regirán el acceso al crédito tributario por ingresos del trabajo durante la próxima temporada de declaraciones.

La agencia fijó nuevos criterios, límites y montos que aplicarán en 2026, una información clave para millones de trabajadores con ingresos bajos o moderados que buscan un alivio en su carga fiscal.

Qué es este crédito del IRS y a quién está dirigido

El Earned Income Tax Credit (EITC) es uno de los beneficios fiscales más importantes del sistema tributario estadounidense. Su función principal es reducir el impuesto adeudado y aumentar el reembolso de quienes cumplen los requisitos.

Este crédito está especialmente orientado a:

Trabajadores con ingresos moderados o bajos.

Familias con hijos calificados .

Contribuyentes que cumplen con los límites de inversión establecidos.

La cantidad final que otorga el crédito depende del tamaño del hogar, la presencia de menores a cargo y el nivel de ingresos.

Requisitos actualizados para acceder al EITC en la declaración de 2026

El IRS definió un conjunto de condiciones que deben cumplirse para recibir el crédito:

Haber generado ingresos laborales durante el año fiscal.

Contar con ingresos de inversión por debajo del límite permitido, que para esta temporada se mantiene en USD 11.950 .

Tener un número de Seguro Social válido .

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año tributario.

No presentar el formulario 2555, relacionado con ingresos obtenidos en el extranjero.

Además, el IRS recordó que los formularios W-2, 1099 y la declaración 1040 o 1040-SR serán indispensables para iniciar el trámite. En los casos donde haya hijos calificados, debe añadirse el Anexo EIC.

Cuánto dinero se puede reclamar en 2026

El organismo difundió los montos máximos que podrán solicitar los contribuyentes en la próxima declaración. Las cifras dependen de la cantidad de hijos que califiquen:

Sin hijos calificados: hasta USD 649 .

Un hijo calificado: hasta USD 4.328 .

Dos hijos calificados: hasta USD 7.152 .

Tres o más hijos calificados: hasta USD 8.046.

Estos valores se ajustan anualmente tras la revisión inflacionaria.

Para determinar si un trabajador puede solicitar el crédito, el IRS utiliza una tabla de límites de ingresos que varía según el estado civil y la cantidad de dependientes. Superar estos márgenes invalida automáticamente el acceso al beneficio.

Cuándo se entrega el reembolso del IRS

Aunque muchos contribuyentes esperan recibir el dinero rápidamente, el IRS recordó que los reembolsos que incluyen el EITC no pueden emitirse antes de mediados de febrero de 2026 por disposición legal. Sin embargo, quienes presenten la declaración electrónicamente y soliciten depósito directo suelen recibir el pago en el menor tiempo posible.

El organismo también reiteró que existe un plazo máximo de tres años para reclamar reembolsos de años pasados: