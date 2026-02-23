La temporada fiscal está operando bajo un importante aviso del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El ente recaudador confirmó que está intensificando la revisión de las declaraciones para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Reembolso (RSED). Esta medida busca frenar reclamaciones que no cumplen con los requisitos legales de transparencia. Según las autoridades, el foco de las investigaciones actuales está sobre aquellos contribuyentes que presentan reclamaciones fuera de los plazos establecidos. El IRS ha sido enfático: cualquier solicitud presentada de forma extemporánea será rechazada automáticamente, a menos que el ciudadano pueda demostrar una excepción legal específica. Para evitar caer en una investigación o perder el derecho a un crédito, es fundamental entender los dos límites principales que rigen las reclamaciones de reembolso este año: Ignorar estos tiempos es la causa principal de que el IRS inicie procesos de verificación más profundos, lo que puede retrasar significativamente la llegada de tu dinero. A pesar del rigor del ente fiscal, existen circunstancias excepcionales que permiten a ciertos contribuyentes solicitar reembolsos incluso fuera de las fechas convencionales. El IRS reconoce que eventos de fuerza mayor pueden impedir el trámite regular: Dada la complejidad de estas normativas, los expertos recomiendan actuar con prontitud y buscar asesoría profesional para evitar que una simple demora se convierta en un problema fiscal mayor.