El Gobierno de Estados Unidos confirmó que dejar pasar el plazo legal para presentar la declaración de impuestos habilita al IRS a iniciar embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros con ingresos en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que la obligación central no es pagar de inmediato, sino presentar la declaración dentro del plazo establecido. Cuando el contribuyente espera demasiado tiempo o no presenta, pierde protecciones administrativas y queda expuesto a sanciones patrimoniales.

¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que comiencen los embargos?

Tras el vencimiento de la fecha límite, el IRS aplica multas e intereses automáticos. Si el contribuyente no presenta la declaración ni responde a las notificaciones durante los meses siguientes, el caso puede escalar a medidas de cobro forzoso. No existe un número fijo de días para todos los casos, pero la demora prolongada sin presentación es el factor que habilita embargos.

Cuanto más tiempo se deja pasar, mayor es el riesgo de congelamiento de cuentas, retenciones salariales y gravámenes legales.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes a todos los que no presenten la declaración de impuestos. Fuente: Archivo.

¿Por qué presentar fuera de término es más grave que no pagar?

Cuando una persona no presenta a tiempo, el IRS no puede verificar ingresos, deducciones ni créditos fiscales. Esa falta de información bloquea planes de pago, extensiones y alivios fiscales, y permite al Gobierno calcular la deuda de oficio, generalmente de manera menos favorable para el contribuyente.

Ignorar avisos oficiales refuerza la presunción de incumplimiento voluntario, lo que acelera la aplicación de sanciones.