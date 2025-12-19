Se confirma la peor noticia: el IRS endurece las auditorías de todos estos ciudadanos y así puedes saber si emitirá un embargo de tus bienes. (Fuente: Archivo)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó una alerta para todos los contribuyentes sobre la importancia de contactarse con urgencia tras recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia, pues en caso de no hacerlo el próximo paso podría ser la efectivización de un embargo.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, se explica.

En ese sentido, es importante actuar con prontitud cuando IRS notifica sobre la intención de embargar una vivienda, pues de lo contrario, la propiedad será subastada para satisfacer la deuda pendiente.

Cómo evitar que el IRS confisque una propiedad

De acuerdo con lo informado por las autoridades, una vez que se reciba el aviso de intención de embargo es esencial comunicarse con la agencia dentro de los 30 días para solucionar el pendiente de manera alternativa.

Por otra parte, se indica que IRS debe liberar el embargo si se determina que

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría al contribuyente pagar sus impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

IRS puede confiscar una vivienda con el fin de saldar la deuda tributaria de un contribuyente. Fuente: archivo.

Qué sucede luego de un embargo

Cuando IRS confisca una vivienda, se calcula un precio base de venta para la subasta y se otorga al contribuyente una copia, brindándole la oportunidad de disputar el valor de mercado.

Posteriormente, la agencia federal anuncia la venta a través de periódicos locales o boletines públicos. “Tras emitir aviso público, el IRS suele esperar un mínimo de 10 días antes de vender su propiedad”, explica el organismo gubernamental

Las ganancias de la venta cubren en primer lugar los gastos de haber efectuado la operación y el restante se destina a saldar la deuda tributaria. “Si sobra dinero de la venta después de liquidar su deuda, el IRS le explicará cómo conseguir un reembolso del mismo”, señaló IRS.

Es esencial destacar que, si IRS decide liberar el embargo, la deuda tributaria aún debe resolverse para que la medida no vuelva a ser impuesta a futuro.