El alivio fiscal anunciado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) permitirá a parejas y familias acceder a una deducción adicional de hasta u$s 12.000 si cumplen una condición vinculada a la edad. El beneficio estará vigente entre 2025 y 2028.

La medida otorga u$s 6.000 por persona elegible, que se acumulan en declaraciones conjuntas. El alivio fiscal aplica incluso para quienes no detallan deducciones y tiene límites de ingresos definidos.

¿Cuál es la condición para que el IRS otorgue los u$s 12.000?

La condición principal es haber cumplido 65 años o más antes del cierre del año fiscal. Cada contribuyente que alcance esa edad puede sumar una deducción adicional de u$s 6.000.

En el caso de matrimonios, ambos cónyuges deben cumplir el requisito de edad para acceder al total de u$s 12.000. El beneficio comienza a reducirse si los ingresos superan los u$s 75.000 individuales o u$s 150.000 en conjunto.

¿Quiénes califican y cómo se aplica este alivio fiscal?

El alivio fiscal del IRS está disponible para quienes detallan deducciones y para quienes usan la deducción estándar. No reemplaza otros beneficios, sino que se suma a los existentes para adultos mayores.

Para acceder, los contribuyentes deben:

1- Incluir el número de Seguro Social de cada persona elegible.

2- Presentar declaración conjunta si están casados.

3- Respetar los límites de ingresos para evitar la reducción del beneficio.