En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos confirmó la implementación de un depósito automático de 1250 dólares destinado a un grupo específico de beneficiarios, como parte de un nuevo programa federal de ahorro infantil. El dinero se acredita de forma directa en una cuenta especial y no se entrega en efectivo.
El beneficio está vinculado a la apertura de una Trump Account, una herramienta creada para fomentar el ahorro a largo plazo desde el nacimiento. El esquema combina un aporte público inicial y un refuerzo adicional para determinados hogares.
¿Quiénes recibirán el depósito automático de 1250 dólares?
Recibirán el depósito automático de 1250 dólares los niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, siempre que cuenten con un número válido de Seguro Social y se abra una Trump Account a su nombre.
El monto se compone de:
- 1000 dólares como aporte único del Gobierno federal.
- 250 dólares adicionales para los primeros 25 millones de niños de hasta 10 años que residan en códigos postales con ingresos medios inferiores a u$s 150.000.
¿Cuál es la única condición para acceder al beneficio?
La única condición es que el padre, madre o tutor legal abra y active una Trump Account para el menor elegible. Una vez completado el trámite y validada la información, el depósito se realiza automáticamente.
Las cuentas quedan bajo control del tutor hasta los 18 años, invierten en índices amplios del mercado estadounidense como el S&P 500 y no permiten retiros anticipados, salvo excepciones muy específicas. El objetivo es que el capital crezca y funcione como ahorro inicial para la adultez.