El Gobierno de Estados Unidos confirmó la implementación de un depósito automático de 1250 dólares destinado a un grupo específico de beneficiarios, como parte de un nuevo programa federal de ahorro infantil. El dinero se acredita de forma directa en una cuenta especial y no se entrega en efectivo.

El beneficio está vinculado a la apertura de una Trump Account, una herramienta creada para fomentar el ahorro a largo plazo desde el nacimiento. El esquema combina un aporte público inicial y un refuerzo adicional para determinados hogares.

¿Quiénes recibirán el depósito automático de 1250 dólares?

Recibirán el depósito automático de 1250 dólares los niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, siempre que cuenten con un número válido de Seguro Social y se abra una Trump Account a su nombre.

El monto se compone de:

1000 dólares como aporte único del Gobierno federal.

250 dólares adicionales para los primeros 25 millones de niños de hasta 10 años que residan en códigos postales con ingresos medios inferiores a u$s 150.000.

El dinero se acredita de forma directa en una cuenta especial y no se entrega en efectivo. Fuente: archivo.

¿Cuál es la única condición para acceder al beneficio?

La única condición es que el padre, madre o tutor legal abra y active una Trump Account para el menor elegible. Una vez completado el trámite y validada la información, el depósito se realiza automáticamente.

Las cuentas quedan bajo control del tutor hasta los 18 años, invierten en índices amplios del mercado estadounidense como el S&P 500 y no permiten retiros anticipados, salvo excepciones muy específicas. El objetivo es que el capital crezca y funcione como ahorro inicial para la adultez.