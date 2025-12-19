Estados Unidos embarga las cuentas bancarias, dólares y propiedades de todos los que figuren en este listado. (Fuente: Archivo)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) continúa intensificando sus mecanismos de control. En esta oportunidad, el organismo federal advirtió que puede embargar cuentas bancarias, salarios y bienes personales de todos los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones financieras.

La agencia recordó que el incumplimiento tributario no solo genera multas, sino que también activa uno de los sistemas de cobro forzoso más estrictos del país.

Estados Unidos embarga bienes y suspende las cuentas bancarias de todos los que figuren en este listado

IRS advirtió que puede iniciar embargos y medidas de cobro forzoso contra cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos en el plazo establecido o que mantenga deudas tributarias sin resolver. La ley federal autoriza al IRS a ejecutar embargos en una amplia variedad de activos, entre ellos:

Cuentas bancarias

Salarios y honorarios

Propiedades y bienes personales

Reembolsos y créditos fiscales

Estas medidas pueden ejecutarse de forma inmediata si el contribuyente ignora varias notificaciones oficiales.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes de todos los que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Foto: Archivo.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes para evitar embargos?

Los contribuyentes que enfrentan riesgo de embargo por parte del IRS pueden evitarlo actuando de manera rápida y directa antes de que el caso avance a cobro forzoso. Lo primero y más importante es presentar cualquier declaración atrasada, incluso si no pueden pagar de inmediato. El IRS siempre exige que la declaración esté presentada para poder ofrecer alternativas.

Una vez presentada, el contribuyente puede solicitar un plan de pago mensual, pedir una suspensión temporal por dificultades financieras o corregir declaraciones anteriores si hubo errores que generaron una deuda más alta de lo que realmente corresponde.