Los reembolsos ya comenzaron a llegar y el Internal Revenue Service (IRS) confirmó que el monto promedio es 14,2% más alto que en el mismo período de 2025. Las devoluciones de impuestos iniciadas el 26 de enero muestran pagos mayores para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Hasta el 13 de febrero, el reembolso promedio para declarantes individuales fue de u$s 2.476, frente a u$s 2.169 del año anterior. En total, el IRS ya devolvió alrededor de u$s 32.000 millones, un 8,3% más que en 2025, aunque la cantidad de declaraciones recibidas cayó 2,6%. El propio IRS explicó que el promedio suele subir a partir de mediados de febrero, cuando se incorporan pagos que incluyen el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). Estos beneficios elevan de manera significativa el monto final de muchas devoluciones. Especialistas señalaron que todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas sobre la temporada. Sin embargo, los datos iniciales muestran que quienes califican para créditos fiscales reembolsables son los que podrían ver incrementos más notorios en sus depósitos. Según los datos oficiales acumulados al 13 de febrero, el aumento promedio informado fue de 14,2%. No obstante, el secretario del Tesoro y comisionado interino del IRS, Scott Bessent, afirmó que el promedio sería 22% más alto, aunque no detalló el período exacto analizado. Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo en redes sociales que las devoluciones son “sustancialmente mayores que nunca” y que en algunos casos superarían el 20%. Hasta el momento, el Tesoro no precisó las estimaciones citadas. El IRS publicará nuevos datos actualizados el 27 de febrero, lo que permitirá confirmar si la tendencia al alza se consolida.