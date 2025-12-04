El Gobierno de Estados Unidos ofrece a todos los receptores de beneficios federales la posibilidad de recibir su prestación mediante la tarjeta Direct Express.

Este instrumento de débito permite a quienes no disponen de cuenta bancaria o prefieren cobrar de esta manera recibir su dinero electrónicamente y en pocos pasos.

En ese sentido, es esencial conocer cuáles son las reglas que se aplican para las extracciones de dinero en cajeros automáticos, pues cuando se excedan los límites permitidos se cobrará al usuario por realizar la operación.

Recargo automático: la operación con tarjeta Direct Express por la que hay que pagar extra

Todos los beneficiarios de prestaciones federales cuentan con un retiro gratuito de efectivo en cajero automático por cada depósito realizado por el Gobierno.

Este único retiro sin cargo vence el último día del mes posterior al que se realizó el depósito. Es decir, cuando se acrediten los beneficios de enero, la fecha límite para utilizar el retiro sin cargo será el 28 de febrero, por ejemplo.

Cuando ya se haya utilizado, quienes quieran sacar más dinero del cajero utilizando su tarjeta tendrán que pagar una tarifa de servicio de 0.85 dólares.

Se aplican cargos a quienes realicen más de un único retiro por depósito con Direct Express. Fuente: archivo.

Cómo puedo evitar los cargos al usar esta tarjeta

El consejo para quienes utilicen Direct Express es realizar los diferentes trámites siempre cajeros automáticos de la red gratuita.

También se recomienda utilizar directamente la tarjeta en tiendas y establecimientos en lugar de retirar efectivo u optar por gestionar las extracciones por ventanilla en bancos o cooperativas de ahorro que acepten la tarjeta, pues este servicio es completamente gratuito.

Tarifas en cajeros automáticos: otros montos que pueden aplicarse

Cuando la tarjeta se utilice en un cajero que no pertenezca a la red sin cargos, el propietario podrá cobrar una tarifa adicional.

“Puede rechazar la tarifa e ir a otro cajero automático, o aceptar la tarifa, que se cargará a la cuenta de su tarjeta. El recargo se le cobra además de cualquier cargo que Direct Express pueda aplicar cuando utilice la tarjeta para retirar efectivo en un cajero automático”, se indica.