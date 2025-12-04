El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que revisará con mayor rigor las declaraciones que presenten datos incompletos o información omitida relacionada con bienes digitales en la próxima temporada fiscal.

La entidad remarcó que todavía existen contribuyentes que no actualizan su domicilio fiscal, lo que provoca errores en la notificación de obligaciones y en la recepción de formularios esenciales.

El organismo explicó que esta omisión afecta el procesamiento de la declaración porque impide que lleguen documentos clave vinculados a operaciones con cripto-activos. Por este motivo, quienes no realizaron estas actualizaciones podrían quedar bajo revisión directa.

Alerta del IRS: el nuevo formulario que deben completar quienes tienen criptomonedas

El formulario 1099 DA refleja ventas, intercambios o disposiciones de cripto-activos efectuadas durante el año. La entidad sostuvo que muchos contribuyentes aún omiten este documento pese a haber realizado operaciones que requieren su presentación obligatoria.

Las autoridades fiscales comenzaron a compartir sus advertencias para la próxima temporada. Fuente: Archivo.

Cuando este formulario no se incluye, la declaración queda incompleta y puede generar ajustes, deudas retroactivas e investigaciones por posible ocultamiento de información fiscal. Por eso el organismo anunció controles más estrictos sobre quienes no lo presenten.

¿Qué otros datos son importantes en la declaración fiscal?

La autoridad fiscal recordó que el domicilio registrado debe ser el actual, ya que allí se envían avisos y documentos que forman parte del historial del contribuyente. Cuando esta información está desactualizada, el IRS entiende que la persona no cumplió con su obligación de mantener vigente la dirección donde puede ser localizada.

Esta falta de actualización también dificulta la recepción de formularios relacionados con movimientos digitales, lo que puede derivar en irregularidades al momento de presentar la declaración anual.