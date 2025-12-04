El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial a todos los contribuyentes cuáles son las sanciones que se aplicarán si no se responden en tiempo y forma los avisos de cobro.

De acuerdo con lo detallado por la agencia, después de recibir la primera factura de deuda y no pagar en tiempo y forma el pendiente, el organismo emite automáticamente un Gravamen por el Impuesto Federal, también conocido como Federal tax lien.

Aviso final: IRS castigará una por una a las personas que hayan recibido esto

Cuando IRS emite un gravamen y entrega al contribuyente un aviso oficial, se están comprometiendo en primera instancia todos los bienes actuales y futuros, por lo que debe pagarse lo adeudado cuanto antes.

Es importante considerar que en el aviso recibido tan sólo se muestra el saldo tasado hasta la fecha, no el monto completo para eliminar la deuda o los cargos que se aplicaron por imponer la medida.

“Para saber la cantidad total que usted debe pagar para liberar el gravamen, llame al 800-913-6050 o al 859-320-3526 si está llamando fuera de los Estados Unidos”, se indica.

Cómo puede afectar este castigo del IRS a los contribuyentes

IRS indica que un gravamen puede afectar directamente los siguientes aspectos de la vida del tributante

Bienes : se compromete toda la propiedad, actual y futura

Crédito : la habilidad para conseguir crédito puede verse limitada

Negocios : toda la propiedad de negocio y derecho a bienes se ve afectada por la medida

Bancarrota: incluso después de declararse en bancarrota la deuda tributaria y el gravamen podrían continuar

Cuándo puede levantarse este castigo del IRS

La liberación del gravamen por el impuesto federal indica que las autoridades quitaron el gravamen de la deuda a través de la presentación de un Certificado de Liberación del Gravamen por el Impuesto Federal. De acuerdo con el IRS, esta medida puede revocarse cuando