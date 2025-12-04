En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial a todos los contribuyentes cuáles son las sanciones que se aplicarán si no se responden en tiempo y forma los avisos de cobro.
De acuerdo con lo detallado por la agencia, después de recibir la primera factura de deuda y no pagar en tiempo y forma el pendiente, el organismo emite automáticamente un Gravamen por el Impuesto Federal, también conocido como Federal tax lien.
Aviso final: IRS castigará una por una a las personas que hayan recibido esto
Cuando IRS emite un gravamen y entrega al contribuyente un aviso oficial, se están comprometiendo en primera instancia todos los bienes actuales y futuros, por lo que debe pagarse lo adeudado cuanto antes.
Es importante considerar que en el aviso recibido tan sólo se muestra el saldo tasado hasta la fecha, no el monto completo para eliminar la deuda o los cargos que se aplicaron por imponer la medida.
“Para saber la cantidad total que usted debe pagar para liberar el gravamen, llame al 800-913-6050 o al 859-320-3526 si está llamando fuera de los Estados Unidos”, se indica.
Cómo puede afectar este castigo del IRS a los contribuyentes
IRS indica que un gravamen puede afectar directamente los siguientes aspectos de la vida del tributante
- Bienes: se compromete toda la propiedad, actual y futura
- Crédito: la habilidad para conseguir crédito puede verse limitada
- Negocios: toda la propiedad de negocio y derecho a bienes se ve afectada por la medida
- Bancarrota: incluso después de declararse en bancarrota la deuda tributaria y el gravamen podrían continuar
Cuándo puede levantarse este castigo del IRS
La liberación del gravamen por el impuesto federal indica que las autoridades quitaron el gravamen de la deuda a través de la presentación de un Certificado de Liberación del Gravamen por el Impuesto Federal. De acuerdo con el IRS, esta medida puede revocarse cuando
- La deuda está completamente paga
- El pago de la deuda está garantizado por una fianza
- Se cumplió con las condiciones de pago de un Ofrecimiento de Transacción que IRS aceptó
- El período de cobro terminó, por lo que la liberación es automática.