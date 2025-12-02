La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el calendario de pagos para enero de 2026, especificando cinco fechas variadas en las que se depositarán las diferentes prestaciones.

Estos pagos de inicio de año ya contarán con el aumento por costo de vida aplicado en su totalidad, que se calcula en función de lo que figura en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), según lo estipulado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Depósito confirmado: Estados Unidos realizará 5 pagos distintos este mes y serán depositados de esta manera

De acuerdo con el cronograma oficial pautado para 2026, en enero los pagos serán depositados según corresponda en las siguientes fechas

Viernes 2 de enero : día de pago para quienes son beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997

Miércoles 14 de enero : para beneficiarios del Seguro Social que nacieron del 1 al 10 de su mes.

Miércoles 21 de enero : para beneficiarios del Seguro Social que nacieron del 11 al 20.

Miércoles 28 de enero : para beneficiarios del Seguro Social que nacieron entre el 21 y el 31 de su mes

Viernes 30 de enero: para beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad.

SSA confirmó el calendario de pagos oficial de 2026. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

De cuánto será el aumento que recibirán todos en 2026

El incremento de beneficios será de un 2.8% en 2026, superando el porcentaje fijado para 2025, que fue del 2.5%.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes”, afirma el comunicado oficial.

Se espera que en total este aumento impacte sobre las prestaciones de más de 70 millones de personas en Estados Unidos.