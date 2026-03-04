La visa americana es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues -a no ser que se cuente con una exención- las autoridades la solicitan como parte de los documentos obligatorios que se necesitan para habilitar el viaje al puerto de entrada. En ese marco, el Departamento de Estado enfatiza en la importancia de cumplir de forma rigurosa con la estadía permitida en el país, pues cuando los plazos no sean respetados, las autoridades recortarán automáticamente la validez del documento, que en la mayoría de los casos es de 10 años. Travel State indica que, por ley, las visas americanas de todas las personas que permanezcan en el país más tiempo del permitido quedarán automáticamente inhabilitadas. La medida se ampara bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que quienes incumplen las normativas de estadía quedarán fuera de estatus. “Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos”, señalan las autoridades. No cumplir con los plazos pautados de entrada y salida no sólo puede perjudicar la validez del documento, sino también la elegibilidad del viajero para tramitar una nueva visa. En función del tiempo que se haya permanecido en el país de forma indocumentada, cuánto prohibirá Estados Unidos gestionar la visa nuevamente para visitas futuras.