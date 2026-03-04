Obtener la licencia de conducir en Nueva York es uno de los pasos más importantes para cualquier migrante que viva en Estados Unidos. Sin embargo, el sistema del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) suele generar confusión por su estricto requisito de identidad. Para avanzar, todo solicitante debe demostrar quién es acumulando al menos 6 puntos de prueba de identidad. Desde el pasaporte extranjero hasta recibos de servicios públicos, cada papel cuenta. La clave para evitar el rechazo en las oficinas del DMV es saber combinar adecuadamente los documentos de identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado, asegurándose de que todos sean originales o copias certificadas. Para quienes no cuentan con un Número de Seguro Social (SSN), la Ley de Luz Verde (Green Light Law) ha simplificado las cosas, permitiendo el uso de identificaciones extranjeras. Existen varias formas de alcanzar estos 6 puntos: Algo muy importante a tener en cuenta es que todos los documentos en un idioma que no sea el inglés deben ir acompañados de una traducción certificada que cumpla con los estándares del DMV para ser aceptados. No basta con tener los papeles; el orden y la vigencia son fundamentales. Muchos trámites se caen porque el usuario presenta documentos vencidos o fotocopias simples, algo que el DMV rechaza de inmediato. Antes de asistir a tu cita, se recomienda utilizar la herramienta digital de autoevaluación en el sitio oficial del DMV de Nueva York para verificar que tu combinación de documentos alcanza efectivamente el puntaje requerido. Además, recuerda que una vez aprobada la validación de identidad, deberás aprobar el examen teórico y el curso de educación vial antes de programar tu examen de manejo. Actuar con antelación y revisar dos veces la carpeta de documentos puede ahorrarte semanas de espera y visitas innecesarias a la oficina.