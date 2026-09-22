Cada comienzo de año, millones de trabajadores en Estados Unidos reciben el mismo papel de su empleador: el Formulario W-2. Este documento es la base para presentar la declaración de impuestos y entender cuánto se ganó y cuánto se retuvo durante el año.

Qué es el Formulario W-2

El Formulario W-2 (Wage and Tax Statement, o Declaración de Salarios e Impuestos) es el comprobante que el empleador entrega a cada empleado para informar cuánto le pagó durante el año y cuántos impuestos le retuvo de su sueldo.

El empleador está obligado a enviar el W-2 antes del 31 de enero de cada año, para que el trabajador tenga tiempo de preparar su declaración. Además, una copia va directamente al gobierno.

El Formulario W-2 es el comprobante que entrega el empleador con tu sueldo y los impuestos retenidos durante el año. Dmitrii Kravchenko

Qué información incluye

El W-2 resume, en distintas casillas, los datos clave del año laboral. Los más importantes son:

Salario total (Casilla 1): el sueldo, salarios y propinas sujetos a impuesto federal.

Impuesto federal retenido (Casilla 2): cuánto se descontó del sueldo para el impuesto federal a la renta.

Salarios y retenciones del Seguro Social (Casillas 3 y 4).

Salarios y retenciones de Medicare (Casillas 5 y 6).

Salarios e impuestos estatales (Casillas 15 a 17), cuando corresponde.

También figuran los datos del empleado (incluido su número de Seguro Social), los del empleador y ciertos códigos especiales (por ejemplo, aportes a planes de retiro).

Para qué se usa

El W-2 es la pieza que se vuelca en la declaración de impuestos (Formulario 1040). Con esa información, el contribuyente calcula si pagó de más durante el año, le corresponde un reembolso, o si todavía debe dinero al fisco.

Sin el W-2, un empleado no puede completar correctamente su declaración anual.

W-2 y 1099: no son lo mismo

Es habitual confundirlos, pero apuntan a situaciones distintas:

El W-2 es para empleados en relación de dependencia, a quienes el empleador les retiene impuestos.

El 1099 es para trabajadores independientes o por cuenta propia, que en general no tienen retenciones y deben encargarse ellos mismos de sus impuestos.

Qué hacer si el Formulario W-2 no llega o tiene errores

Si al comenzar el año el W-2 no llegó, el primer paso es reclamarlo al empleador y verificar que tenga la dirección correcta. Si hay un error en los datos (nombre, número de Seguro Social o montos), también hay que pedir una corrección antes de presentar la declaración, para evitar problemas con el fisco.