El martes 22 de septiembre, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo que le otorgaría presencia militar permanente a Estados Unidos en el territorio groenlandés.

De acuerdo con las partes involucradas, se trata de un acuerdo que pone la seguridad del Ártico bajo el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un pacto que podría poner fin a un conflicto que lleva cerca de un año.

¿Qué pasa con Groenlandia y por qué se firma el acuerdo?

En 1951 ya se había firmado un acuerdo de defensa, modificado posteriormente para ampliar la cooperación sobre Groenlandia , que le concedía a Estados Unidos facultades para establecer nuevas zonas de defensa en la isla. El nuevo pacto modificaría ese acuerdo previo.

En 2026, tras meses de negociaciones, el conflicto que comenzó en 2025 debido al interés del Gobierno estadounidense en adquirir Groenlandia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, parece finalmente acercarse a su fin con el acuerdo que se firmó el martes 22 de septiembre.

La confrontación con Dinamarca respecto a Groenlandia, respaldada además por varios países europeos y miembros de la OTAN, provocó una fuerte escalada de las tensiones comerciales a comienzos de 2026.

Groenlandia tiene una ubicación estratégica debido a que se encuentra entre América del Norte y el Ártico, y por ello resulta importante desde el punto de vista militar frente a las actividades de otras potencias como Rusia o China.

El nuevo acuerdo busca que la seguridad del Ártico no quede solamente en manos de Washington y Copenhague, sino que pase al ámbito colectivo de la OTAN.

Empty seats inside a meeting room prior to a signing ceremony for a trilateral Arctic security agreement between the United States, Denmark, and Greenland at the UN Headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2026, on the sidelines of the United Nations General Assembly (UNGA) MADS CLAUS RASMUSSEN

La tensión comercial entre Estados Unidos y Europa: las medidas que llevaron a este escenario

En enero de 2026, Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 10%, que posteriormente podría aumentar al 25% , a ocho países europeos si no se alcanzaba un acuerdo que permitiera a Estados Unidos adquirir Groenlandia, entre ellos:

Dinamarca.

Noruega.

Suecia.

Francia.

Alemania.

Países Bajos.

Finlandia.

Reino Unido.

La medida estaba prevista para comenzar el 1 de febrero, mientras que el aumento al 25% se proyectaba para el 1 de junio.

La amenaza generó un fuerte rechazo entre los gobiernos europeos y profundizó las tensiones dentro de la OTAN. Posteriormente, las negociaciones entre Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y sus aliados permitieron avanzar hacia el nuevo acuerdo de seguridad firmado en septiembre.

NEW YORK (United States), 22/09/2026.- US President Donald Trump delivers his speech during the General Debate of the 81st session of the United Nations (UN) General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL Fuente: EPA SARAH YENESEL

¿Qué buscan las partes involucradas con el acuerdo?

La ceremonia para firmar el acuerdo fue el martes 22 de septiembre de 2026 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante esta jornada, Trump se reunió con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Cada parte involucrada tiene sus propios objetivos:

Estados Unidos quiere ampliar su capacidad militar en el Ártico para limitar la posibilidad de que sus adversarios puedan establecer bases cercanas o realizar inversiones estratégicas en este territorio.

Dinamarca , por su parte, busca reforzar la seguridad de la región sin tener que ceder soberanía. Por ello, impulsó que la cuestión quede bajo una responsabilidad más amplia de la OTAN.

Para Groenlandia el acuerdo permite incrementar la cooperación internacional en materia de defensa al mismo tiempo que mantiene su autonomía y su derecho a la autodeterminación.

De acuerdo con Reuters, Estados Unidos podrá instalar dos bases militares más, además de la base espacial de Pituffik:

Narsarsuaq , ubicada en el sur de Groenlandia, una zona en la que Estados Unidos ya operó durante la Guerra Fría.

Mestersvig, en la costa este, actualmente utilizada por la patrulla danesa Sirius Dog Sled Patrol.

Cooperación internacional: las declaraciones del portavoz ruso respecto al pacto de Groenlandia

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue consultado por Reuters y declaró que el pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia es un asunto de las partes involucradas. Sin embargo, agregó: “En este momento, la cuestión de la cooperación en el Ártico no está en la agenda. Los estadounidenses y otros Estados árticos se niegan a cooperar con Rusia”.

Su declaración llega en un momento en el que la seguridad del Ártico ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la estrategia de la OTAN.