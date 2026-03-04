El IRS puede embargar cuentas bancarias en Estados Unidos cuando un contribuyente ignora reiteradamente los avisos de deuda. La medida no es inmediata ni automática: forma parte de un proceso formal de cobro que puede escalar si no hay respuesta. Sin embargo, cuando la cuenta afectada es compartida con un familiar, existe un trámite clave para evitar perder el dinero propio. El propio Internal Revenue Service (IRS) explica en su normativa que el embargo es una herramienta legal para recuperar impuestos adeudados, pero también contempla mecanismos para proteger a terceros que no son responsables de la deuda. Cuando el organismo aplica un embargo bancario, la entidad financiera recibe una notificación formal —habitualmente el Formulario 668-A— y debe congelar los fondos disponibles durante 21 días. Ese plazo no es casual: funciona como una ventana para que el contribuyente: Si no hay respuesta ni acuerdo, el dinero retenido puede ser transferido al gobierno federal para cubrir la obligación pendiente. Un punto importante: el embargo afecta los fondos existentes al momento de la notificación. En situaciones habituales, el dinero depositado después de esa fecha no queda automáticamente retenido bajo esa misma orden. El escenario más delicado se produce cuando el deudor es cotitular o firmante autorizado de la cuenta de un familiar. En esos casos, el congelamiento puede impactar fondos que no pertenecen al contribuyente moroso. El familiar afectado debe: Este paso es determinante para solicitar la liberación parcial o total del embargo respecto de los montos que no corresponden al deudor. El embargo está respaldado por el Código de Impuestos Internos (IRC), que autoriza la incautación de bienes para saldar obligaciones fiscales, pero también establece procedimientos para revisar situaciones particulares. Existen circunstancias en las que el organismo puede liberar la sanción sin necesidad de un litigio extenso: No obstante, si el embargo se libera por razones distintas al pago total, la obligación sigue vigente. En ese caso, es fundamental regularizar la situación para evitar que la medida se reactive.