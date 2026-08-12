La medida contempla a un grupo específico de adultos mayores y establece una serie de condiciones que deberán cumplir para acceder al beneficio durante 2026.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite acceder a distintos beneficios, pero no contempla un depósito automático de aguinaldo para todos sus titulares. El pago depende de que exista una relación laboral formal con un empleador.

En 2026, los adultos mayores que sean vinculados con una empresa mediante el programa de Vinculación Productiva pueden acceder a las prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT), entre ellas el aguinaldo. El propio INAPAM señala que las empresas son responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones correspondientes.

La medida contempla a un grupo específico de adultos mayores y establece una serie de condiciones que deberán cumplir para acceder al beneficio durante 2026.

Quiénes pueden recibir el aguinaldo del INAPAM en 2026

El beneficio está dirigido a personas adultas mayores que logren incorporarse a un empleo formal a través del Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM. El programa busca facilitar que quienes tienen 60 años o más continúen o regresen al mercado laboral con una remuneración y prestaciones de ley.

Por lo tanto, contar con la tarjeta INAPAM no es suficiente para obtener el pago. La persona debe ser contratada por una empresa participante y establecer una relación laboral formal que genere los derechos previstos por la legislación mexicana.

El INAPAM contempla también una modalidad de personas voluntarias empacadoras de mercancías. Sin embargo, en este esquema no existe una relación laboral con la tienda, por lo que no deben confundirse los ingresos voluntarios de esta actividad con las prestaciones que corresponden a un empleo formal.

De esta manera, quienes busquen recibir aguinaldo deberán enfocarse en la modalidad de empleo formal dentro de Vinculación Productiva, no en el sistema de empacado voluntario.

Cuánto pueden recibir de aguinaldo los adultos mayores

Una vez que existe una relación laboral formal, el aguinaldo se rige por la Ley Federal del Trabajo y no por un pago adicional entregado directamente por el INAPAM. El artículo 87 establece un mínimo equivalente a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante un año completo.

Si la persona no cumplió los 12 meses de servicio, tiene derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que trabajó. Por ello, el monto final dependerá tanto del salario como del periodo laborado durante el año.

La prestación deberá ser cubierta por el patrón antes del 20 de diciembre. Esta obligación también alcanza a los adultos mayores que hayan conseguido un empleo formal mediante la vinculación laboral promovida por el INAPAM.

Así, el aguinaldo de 2026 no constituye un bono universal para los beneficiarios del instituto, sino una prestación derivada de la relación de trabajo.

Cómo incorporarse a Vinculación Productiva del INAPAM

El Servicio de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza de manera presencial. Para iniciar el proceso en 2026, el INAPAM señala que se debe presentar la credencial vigente del instituto y la CURP.

Una vez realizado el trámite, el instituto puede vincular a las personas adultas mayores con empresas que buscan incorporarlas a su plantilla. La contratación y el otorgamiento de las prestaciones laborales corresponden directamente a las compañías empleadoras.

El objetivo es que las personas mayores puedan acceder a oportunidades laborales de acuerdo con sus capacidades, experiencia y preferencias, además de obtener ingresos propios. El programa forma parte de las acciones del INAPAM para promover la inclusión económica y laboral de este sector de la población.

Por eso, quienes quieran acceder al aguinaldo en 2026 deberán considerar un punto clave: la credencial INAPAM por sí sola no genera este pago. El requisito fundamental es incorporarse a un empleo formal que otorgue las prestaciones establecidas por la ley.