La Administración del Seguro Social (SSA) presentó una edición conmemorativa de la tarjeta del Seguro Social para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Aunque el anuncio despertó el interés de miles de personas, lo cierto es que esta versión especial no estará disponible para la mayoría de los ciudadanos.

La denominada tarjeta Freedom 250 será completamente gratuita, pero solo podrá emitirse en casos muy específicos. Además, la SSA aclaró que no será posible reemplazar una tarjeta actual por esta edición conmemorativa.

¿Quiénes pueden recibir la tarjeta Freedom 250 del Seguro Social?

La SSA informó que la tarjeta especial estará destinada únicamente a los bebés nacidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, la fecha de nacimiento no es el único requisito. Para acceder a esta edición, el menor deberá recibir su primera tarjeta del Seguro Social a través del programa Enumeración al Nacer (Enumeration at Birth), un sistema que permite asignar automáticamente el número de Seguro Social cuando se registra el nacimiento.

Si los padres realizan el trámite más adelante por otra vía, el niño podría recibir la tarjeta tradicional y no la versión conmemorativa.

Cómo obtener la tarjeta especial para un recién nacido

Las familias que cumplan con las condiciones establecidas no deberán presentar una solicitud adicional para acceder al diseño Freedom 250.

Para que la emisión se realice correctamente, es necesario:

Registrar el nacimiento en un hospital o centro médico que participe en el programa.

Solicitar el número de Seguro Social durante el proceso de inscripción del nacimiento.

Autorizar el envío de la información correspondiente a la Administración del Seguro Social.

Si se cumplen estos pasos, la SSA emitirá automáticamente la primera tarjeta del menor con el diseño conmemorativo Freedom 250.

¿Los adultos pueden cambiar su tarjeta por la edición Freedom 250?

No. La Administración del Seguro Social dejó en claro que la nueva tarjeta no estará disponible como reemplazo de una credencial ya existente.

Esto significa que el diseño especial no será entregado a:

Personas que soliciten un reemplazo por pérdida, robo o deterioro.

Quienes pidan un duplicado de su tarjeta.

Ciudadanos que obtengan su primera tarjeta fuera del período de elegibilidad.

Personas que no tramiten la primera tarjeta mediante el programa Enumeración al Nacer.

Incluso si un niño recibe inicialmente la edición Freedom 250, cualquier reposición futura se emitirá con el diseño estándar del Seguro Social, sin el logotipo conmemorativo.

¿Cuánto cuesta la nueva tarjeta del Seguro Social?

La respuesta es sencilla: no tiene ningún costo.

La SSA recuerda que tanto la emisión de una tarjeta original como las correcciones o reemplazos son servicios gratuitos.

Por ese motivo, el organismo también recomienda desconfiar de empresas o sitios web que ofrecen gestionar este trámite a cambio de dinero. Estas compañías no tienen relación con el Gobierno federal y tampoco pueden acelerar el proceso de emisión.

Quienes necesiten solicitar una tarjeta del Seguro Social o reemplazar una existente deben realizar el trámite directamente ante la Administración del Seguro Social o acudir a una oficina local cuando sea necesario presentar documentación.