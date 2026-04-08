Un nuevo programa de beneficios fue anunciado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Durante los últimos años, Estados Unidos experimentó un gran desafío a nivel sanitario, que es la falta de profesionales en zonas vulnerables, algo que se traduce en problemas en áreas donde la concentración de pacientes con Medicaid es alta.

En este contexto, la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul anunció una iniciativa que se propone reembolsar prestamos estudiantiles para médicos y enfermeros.

Estados Unidos experimentó un gran desafío a nivel sanitario, que es la falta de profesionales en zonas de riesgo

El nuevo programa de reembolsos: cómo funciona este nuevo beneficio

El denominado Health Care Access Loan Repayment (HEALR) se plantea reforzar el sistema laboral de Medicaid en Nueva York, con el objetivo de disminuir la escasez de médicos y enfermeros en zonas con alta demanda.

Se ofrece asistencia en forma de reembolsos de prestamos estudiantiles a solicitantes que se hayan recibido en medicina o enfermería . Para poder acceder a él se deben cumplir determinados requisitos.

Los requisitos para acceder al programa de reembolsos de Nueva York

Para poder aplicar a este beneficio, los solicitantes se deben comprometer a mantener un panel de práctica personal o trabajar en una organización en la que al menos el 30% de los pacientes estén inscriptos por Medicaid , o sean personas sin seguro. También puede tener un contrato con una Red de atención Social designada por el órgano estatal que proporcione derivaciones.

Si se cumplen con estos requisitos, los solicitantes recibirán becas destinadas a saldar sus deudas estudiantiles. Este dinero se pagará directamente a los administradores de prestamos.

Ciudadano estadounidense o residente legal

Con licencia para ejercer la profesión en el estado de Nueva York (actualmente o antes de que comience el compromiso de servicio)

Compromiso de prestar servicio durante cuatro años en un centro de servicio elegible

Empleo a tiempo completo que cumpla los requisitos (mínimo 35 horas semanales) con fecha de inicio no posterior a la fecha en que se firma el compromiso de servicio del participante

No haber participado previamente en ningún otro programa de reembolso de préstamos estudiantiles, con excepción del Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF)

Tener un saldo pendiente de pago en un préstamo educativo elegible asociado con el título más alto obtenido para obtener las credenciales clínicas pertinentes

Para poder aplicar a este beneficio, los solitantes se deben cumplir con este requisito. Fuente: archivo

Cuándo me van a reembolsar por este beneficio

Los montos reembolsables varían según la carrera y el nivel de estudios de cada solicitante: