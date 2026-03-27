Quienes debieron modificar su declaración de impuestos vieron sus reembolsos retrasados.

El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que ya hay varias personas ubicadas en la ventana de pago para sus reembolsos dado que presentaron sus declaraciones de impuestos sin errores en las primeras fechas de la temporada.

No obstante, quienes cometieron equivocaciones y se vieron en la necesidad de presentar una declaración de impuestos modificada pueden ver demoras en sus reembolsos ya que primero se debe procesar el formulario.

Quienes cometieron equivocaciones y se vieron en la necesidad de presentar una declaración de impuestos modificada pueden ver demoras en sus reembolsos.

IRS confirmó el envío de reembolsos: quiénes ya podrían recibirlo

El gobierno dio a conocer que los contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos modificadas ya podrían ver avances en sus reembolsos.

No obstante, cabe recordar que estos pagos no son inmediatos porque el organismo puede tardar entre 8 y 12 semanas, en algunos casos hasta 16, para terminar de procesar el Formulario 1040-X.

En el caso de quienes no hayan tenido que corregir sus declaraciones podrían estar recibiendo sus reembolsos en los siguientes días, se puede consultar el estado en la herramienta del IRS “Where is my Refund?”.

Cómo consultar el estado de tu declaración de impuestos modificada

Para consultar el estado de tu declaración de impuestos modificada conviene seguir este paso a paso:

En la página oficial del IRS existe una herramienta que se llama “Where’s My Amended Return?” y allí se deben ingresar los siguientes datos:

Número de Seguro Social (SSN) o ITIN

Fecha de nacimiento

Código postal

El trámite puede figurar en tres estados:

Received (recibida: que el IRS ya la tiene) Adjusted (ajustada: que hubo cambios y pude haber reembolsos o deudas) Completed (completada: que ya fue procesada)

En el caso de quienes no hayan tenido que corregir sus declaraciones podrían estar recibiendo sus reembolsos en los siguientes días.

En la página oficial del IRS existe una herramienta que se llama “Where’s My Amended Return?” para consultar el estado de tu declaracion.

En qué casos no se te permitirá consultar

Esta herramienta no funciona en todos los casos. Según el IRS, no podrás visualizar el estado de tu declaración si se trata de:

Declaraciones de negocios

Declaraciones con dirección extranjera

Reclamos especiales (como “injured spouse” )

Formularios incorrectos (por ejemplo, un 1040 marcado como corregido en lugar de usar 1040-X)

Casos en revisión especial (auditorías, bancarrota, etc.)

Por otro lado, se recuerda que el estado se podría visualizar recién 3 semanas posteriores de haber presentado la declaración de impuestos modificada.