La Administración del Seguro Social volvió a encender las alertas entre millones de beneficiarios tras confirmar una serie de cierres temporales de oficinas del Seguro Social en distintos puntos del país. La medida impacta de lleno en quienes necesitan realizar gestiones presenciales vinculadas a SSI o jubilaciones, obligando a reorganizar turnos y consultas. Según la propia SSA, varias sedes presentan interrupciones en la atención habitual, ya sea por mantenimiento, problemas operativos o ajustes internos. En algunos casos, solo se mantiene la asistencia telefónica, mientras que otras oficinas operan con acceso restringido. Estas son las ubicaciones con cierres o restricciones confirmadas: El cierre parcial de oficinas obliga a miles de usuarios a depender de canales alternativos. Esto impacta especialmente en quienes deben gestionar trámites complejos o requieren validación presencial, como solicitudes de beneficios, actualizaciones de datos o reclamos. Desde la SSA recomiendan utilizar los servicios digitales o comunicarse telefónicamente antes de acercarse a una oficina, ya que muchas sedes funcionan con cita previa obligatoria o directamente no atienden al público.