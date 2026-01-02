El aumento confirmado para todos los jubilados y pensionados en 2026 ya fue oficializado. La Administración del Seguro Social aplicará un ajuste por costo de vida (COLA) del 2,8%, que alcanzará a los beneficios de jubilación, pensiones y pagos del Seguro Social y del SSI.

El incremento impactará a más de 75 millones de personas y se aplicará de manera automática. Además del aumento mensual, el organismo confirmó cambios clave en topes salariales y límites de ingresos para quienes continúan trabajando.

¿Cuánto recibirán los jubilados y pensionados con el aumento confirmado en 2026?

El COLA del 2,8% se aplicará desde enero de 2026 a casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social. En el caso de los 7,5 millones de receptores de SSI, el aumento comenzará el 31 de diciembre de 2025. Algunas personas recibirán ambos ajustes.

También sube el máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social, que en 2026 será de u$s 184.500, un dato relevante para trabajadores activos con ingresos altos.

¿Cuándo se paga el aumento y qué otros cambios entran en vigencia?

El pago del aumento se reflejará en los haberes habituales desde enero de 2026, según el calendario regular del Seguro Social. El detalle del nuevo monto está disponible en la cuenta my Social Security.

En paralelo, se actualizan los límites de ingresos laborales. En 2026, quienes aún no alcancen la edad plena podrán ganar hasta u$s 24.480; quienes la cumplan ese año, hasta u$s 65.160. A partir de la edad plena, no existe límite de ingresos.