El Gobierno confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya definió quiénes serán los primeros en recibir el reembolso de impuestos durante la temporada fiscal 2026. El organismo informó que el procesamiento de las declaraciones comenzará el 26 de enero, con prioridad para quienes presenten su trámite de forma electrónica desde el primer día.

Según detalló el IRS, los reembolsos correspondientes a las declaraciones enviadas por internet suelen acreditarse en un plazo de hasta 21 días, siempre que no existan errores ni revisiones adicionales.

La fecha límite para presentar la declaración del año fiscal 2025 será el 15 de abril de 2026.

¿Quiénes serán los primeros en recibir el reembolso del IRS?

Los primeros pagos estarán dirigidos a residentes que presenten su declaración de impuestos en línea apenas se habilite la temporada fiscal, el 26 de enero. Este grupo ingresa de inmediato al circuito regular de procesamiento y tiene mayores probabilidades de cobrar antes.

El IRS aclaró que las declaraciones presentadas en papel avanzan con mayor lentitud . Si bien el organismo prioriza los formularios físicos cuando hay un reembolso esperado, estos quedan detrás de las presentaciones digitales.

Orden de prioridad del IRS

Declaraciones electrónicas del Formulario 1040

Trámites enviados desde el inicio de la temporada fiscal

Declaraciones sin errores ni necesidad de corrección

¿Cuánto tarda el IRS en pagar el reembolso de impuestos?

El IRS confirmó que las declaraciones electrónicas del Formulario 1040 se procesan, por lo general, dentro de los 21 días posteriores al envío, siempre que no requieran controles adicionales.