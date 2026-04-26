El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es la entidad responsable de supervisar los movimientos financieros de los contribuyentes en Estados Unidos. Cuando los ciudadanos o extranjeros incumplen con sus obligaciones fiscales, la agencia tomará las medidas adecuadas y procederá a realizar un embargo de activos y cuentas bancarias. El organismo puede embargar cuentas bancarias, retener reembolsos, tomar parte de salarios, congelar activos e incluso reclamar propiedades para recuperar los montos impagos. Presentar la declaración fuera de término no solo genera multas acumulativas, sino que también habilita al IRS a aplicar acciones más severas. IRS advirtió que puede iniciar embargos y medidas de cobro forzoso contra cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos en el plazo establecido o que mantenga deudas tributarias sin resolver. La agencia recalcó que ignorar las notificaciones es el peor escenario, ya que habilita la ejecución inmediata de embargos. En cambio, quienes se comunican a tiempo pueden negociar opciones flexibles y evitar consecuencias más graves. El IRS recomienda a todos los contribuyentes presentar la declaración, incluso aunque no puedan pagar el total. Hacerlo evita una de las multas más severas y abre la puerta a alternativas como planes de pago, acuerdos de compromiso o extensiones de tiempo, mecanismos que permiten evitar embargos mientras se regulariza la situación financiera.