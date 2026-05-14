Las obligaciones fiscales en Estados Unidos ya no impactan solamente sobre cuentas bancarias tradicionales. Con el crecimiento de las billeteras virtuales y las plataformas de pago digitales, las autoridades ampliaron el alcance de sus mecanismos de control y cobro. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene autoridad legal para avanzar sobre cuentas financieras digitales de contribuyentes que mantienen deudas fiscales pendientes y no responden a los avisos oficiales de pago. El avance de las finanzas digitales hizo que el IRS también pueda actuar sobre: Muchos contribuyentes creen que, al no utilizar bancos tradicionales, sus fondos quedan fuera del alcance fiscal. Sin embargo: