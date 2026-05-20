“No hay que apresurarse, ni cuando una encuesta da mal ni cuando una encuesta da bien, naturalmente, sí hay que ocuparse”, afirmó el presidente del partido de gobierno.

Pereira dijo que no se puede ignorar la medición de la opinión pública y aseguró que “probablemente, no estemos haciendo buena gestión política de los avances”.

Orsi expresó ayer, martes, su preocupación por los últimos sondeos de opinión pública que muestran un aumento de la desaprobación.

“La opinión pública es algo a tener en cuenta”, dijo. Aseguró que está analizando los estudios para encontrar una explicación a ese cambio en la percepción ciudadana.

En tanto, el presidente del Frente Amplio destacó los avances alcanzados en el llamado Diálogo Social, como la propuesta de que el 30% de los uruguayos pueda volver a jubilarse a los 60 años, y que los monotributistas o empresas unipersonales puedan acceder al seguro de paro.

“Hay que ocuparse”

“No hay que apresurarse, ni cuando una encuesta da mal ni cuando una encuesta da bien, naturalmente, sí hay que ocuparse”, afirmó.

Pereira dijo que le gustaría que los frenteamplistas “analizaran el plan de gobierno, el programa del Frente Amplio y luego los constataran con los avances que hay en cada uno de los compromisos que hemos asumido para ver que tenemos un alto nivel de cumplimento”.

“¿Esto da?”, se preguntó y respondió: “No, no da, siempre falta. Si tenemos personas en situación de calle, falta; si tenemos todavía niños por debajo de la línea de la pobreza, falta”.