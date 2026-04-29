En España, miles de trabajadores se preguntan qué ocurre cuando un día festivo coincide con su descanso semanal, especialmente si cae en sábado. La duda es habitual: ¿se pierde el festivo o la empresa debe compensarlo con otro día libre? Según la doctrina reciente del Tribunal Supremo, los empleadores están obligados a compensar esos días en muchos casos, evitando que los trabajadores pierdan derechos de descanso. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, reconoce el derecho a 14 días festivos anuales retribuidos y no recuperables, además del descanso semanal. Sin embargo, la norma no regulaba de forma expresa qué sucede cuando un festivo cae en fin de semana. Tradicionalmente, para quienes tienen jornada de lunes a viernes y descansan sábado y domingo, el festivo en sábado no implicaba un día adicional de forma automática. Recientes sentencias del Tribunal Supremo (entre ellas resoluciones de 2025 y 2026) establecieron un cambio importante en la interpretación. El alto tribunal distingue entre dos derechos independientes: el festivo retribuido y el descanso semanal. Cuando ambos coinciden, el trabajador ve mermado su derecho total al descanso anual. Por ello, con carácter general, las empresas deben compensar ese día. La compensación suele materializarse mediante un día de descanso compensatorio adicional. También puede aplicarse lo que disponga el convenio colectivo, especialmente aquellos que organizan la jornada en cómputo anual o definen claramente cómo se disfrutan los festivos y los descansos. Esta doctrina no es una obligación universal e idéntica para todos los trabajadores. Se aplica especialmente cuando existe un perjuicio real: Para empleados con horario habitual de lunes a viernes y descanso fijo en fin de semana, la compensación no es automática si no existe una pérdida real de días festivos o si el convenio colectivo no lo prevé expresamente. El Supremo enfatiza que debe evaluarse caso por caso, analizando el contrato, la organización del trabajo y el calendario laboral de la empresa. Un caso concreto que ilustra esta situación es el 2 de mayo de 2026, festivo en la Comunidad de Madrid (Día de la Comunidad) que cae en sábado. Para muchos trabajadores con jornada estándar, esto no generaba necesariamente un día libre extra. Sin embargo, según la nueva doctrina del Supremo, en sectores con turnos o calendarios flexibles, los empleadores deben evaluar la compensación para evitar agravios comparativos. Otros festivos que caen en sábado en 2026 y podrían dar lugar a compensaciones incluyen el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 28 de febrero en Andalucía o el 25 de julio en Galicia y País Vasco, entre otros.