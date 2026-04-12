El gobernador Gavin Newsom anunció una inversión de 37,2 millones de dólares para impulsar programas de formación laboral y aprendizaje, con el objetivo de generar 60.000 nuevas oportunidades en todo el territorio. La iniciativa no solo apunta a ampliar el acceso al empleo, sino también a consolidar un modelo que gana fuerza a nivel global: aprender trabajando y cobrar mientras se adquieren habilidades. El eje del plan se centra en fortalecer dos programas clave del estado: el Fondo de Capacitación del Consejo de Aprendizaje de California y las Asociaciones de Formación de Alto Nivel. Ambos impulsan un sistema donde la capacitación ocurre directamente en el entorno laboral. Este enfoque ya muestra resultados concretos. Según datos oficiales, uno de cada 30 trabajadores en California completó un programa de aprendizaje desde la llegada de Newsom, superando incluso los objetivos trazados para los próximos años. La meta es clara: crear caminos hacia empleos bien remunerados sin necesidad de asumir deudas educativas, una problemática que afecta a millones de estadounidenses. Una parte central de la inversión, 18,6 millones de dólares, se destinará a más de 160 programas que alcanzarán a 55.000 aprendices en sectores estratégicos, principalmente dentro de la construcción y oficios técnicos. Entre las áreas destacadas se encuentran: Estos trabajos no solo ofrecen estabilidad, sino que en muchos casos superan los 70.000 dólares anuales, posicionándose como una alternativa concreta frente a carreras universitarias tradicionales. El resto de los fondos se orienta a sectores críticos como salud, tecnología y manufactura, con foco en personas que enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral. Desde 2019, estos programas ya capacitaron a más de 32.000 trabajadores, y ahora buscarán ampliar su alcance con nuevas alianzas. Entre los proyectos destacados: