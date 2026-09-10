Heredar una propiedad en Estados Unidos puede derivar en recibir un inmueble con cargas tributarias pendientes.

Cuando el fallecido tenía deudas fiscales federales, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede reclamar parte de los bienes o de los ingresos que genere la sucesión antes de que los herederos reciban su parte.

La situación puede volverse complicada cuando la propiedad se encuentra en renta, ya que el dinero obtenido puede quedar alcanzado como parte de pago.

¿Qué pasa cuando se hereda una propiedad con en Estados Unidos?

Las deudas tributarias de una persona no desaparecen cuando fallece. Antes de distribuir los bienes entre los herederos, el representante de la sucesión debe identificar los activos, determinar obligaciones pendientes y pagar a los acreedores con los recursos disponibles dentro del patrimonio.

En caso de existir una deuda con el IRS, también puede haber un gravamen fiscal federal sobre determinados bienes. Este gravamen representa el derecho legal del Gobierno sobre la propiedad del contribuyente como garantía de una deuda. Asimismo, el IRS puede ordenar un embargo fiscal sobre los bienes de la sucesión.

Las deudas deben resolverse dentro de la sucesión y con los bienes disponibles antes de repartir el patrimonio restante.

Las deudas tributarias de una persona no desaparecen cuando fallece. Unsplash / Composición con Canva

¿Qué trámite se debe hacer antes de repartir la herencia?

Antes de que se distribuyan los bienes, el cónyuge sobreviviente o el representante legal del patrimonio debe presentar la Declaración Final de Impuestos ante el IRS.

En esta última declaración se debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte.

Declaraciones de años anteriores si faltaban.

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso.

Adicionalmente, cuando la propiedad genera ingresos como los alquileres o las inversiones, debe presentarse Formulario 1041.

Antes de que se distribuyan los bienes, el cónyuge sobreviviente o el representante legal del patrimonio debe presentar la Declaración Final de Impuestos ante el IRS. freepik

¿Cuándo puede el IRS quedarse con el dinero del alquiler?

El IRS puede alcanzar los ingresos provenientes de una propiedad alquilada cuando existe una deuda tributaria exigible y el organismo activa formalmente un embargo.

Entre los bienes y derechos económicos que el IRS puede embargar se encuentran las cuentas bancarias, los salarios y también los ingresos por alquiler.

No es una medida automática, sino que antes existen otras instancias en las que el IRS intentará resolver la situación.

Cuando se recibe el Aviso Final de Intención de Embargo y la Notificación de derecho a una audiencia, se entra en la última oportunidad para resolver la situación.



