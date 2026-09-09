El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene varios créditos y deducciones fiscales para los contribuyentes elegibles que cumplan con los requisitos de cada programa y tengan al día sus obligaciones tributarias.

En el caso de algunos créditos fiscales, pueden ser parcial o completamente reembolsables. Para reclamarlos, el contribuyente debe presentar su declaración de impuestos a tiempo y completar las secciones correspondientes.

¿Qué crédito fiscal otorga 2.200 dólares y cuáles son los requisitos?

Para el año fiscal 2025, el Crédito Tributario por Hijo (Child Tax Credit) alcanza un monto de 2.200 dólares por hijo calificado. No obstante, solo 1.700 son reembolsables a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Para poder reclamar este beneficio, el hijo debe cumplir con determinados requisitos, como:

Ser menor de 17 al finalizar el año fiscal.

Ser declarado como dependiente .

Contar con un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar.

Cumplir con las condiciones de parentesco, residencia y manutención.

El contribuyente debe cumplir los requisitos de identificación establecidos por el IRS.

Para el año fiscal 2025, el Crédito Tributario por Hijo (Child Tax Credit) alcanza un monto de 2.200 dólares por hijo calificado

El Formulario 1040: ¿Cómo y cuándo presentarlo?

El Formulario 1040 es la declaración federal de impuestos sobre los ingresos personales , y es de suma importancia para determinar los ingresos, impuestos, deducciones y créditos que corresponden a cada contribuyente . Se debe presentar durante el periodo fiscal que anuncia IRS año tras año.

En el caso del CTC, los dependientes deben declararse correctamente. Además, el cálculo específico para este tipo de créditos se realiza a través del Anexo 8812 .

Presentar el Formulario 1040 no genera por sí solo un depósito de 1.700 dólares.