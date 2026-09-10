California cambia sus reglas sobre el uso del agua y prepara un cambio que podría generar fuertes multas para quienes mantengan ciertos espacios verdes de forma indebida. La medida comenzará a aplicarse de forma progresiva y apunta a reducir el riego con agua potable en zonas consideradas innecesarias.

La nueva ley pone el foco en el llamado césped no funcional, presente en propiedades públicas, comerciales e institucionales. Quienes no se adapten a las restricciones podrán enfrentar sanciones económicas que, en determinados casos, pueden llegar hasta los USD 1.000 por día.

California prohibirá regar este tipo de césped: ¿Qué establece la nueva ley?

La Ley AB 1572, firmada por el Gobernador Gavin Newsom en 2023 e incorporada al Código de Aguas de California. La normativa establece una prohibición progresiva para utilizar agua potable en el riego de césped no funcional en determinados tipos de propiedades.

La legislación distingue entre las superficies verdes que tienen una utilidad concreta y aquellas cuya finalidad es principalmente decorativa.

La legislación distingue entre las superficies verdes que tienen una utilidad concreta y aquellas cuya finalidad es principalmente decorativa. Chat GPT

¿A quiénes afecta la prohibición y desde cuándo comienza a aplicarse?

La aplicación de AB 1572 será escalonada y no todos los propietarios deberán cumplirla de inmediato:

1 de enero de 2027: propiedades pertenecientes al Departamento de Servicios Generales de California y propiedades de gobiernos locales, agencias públicas y sistemas públicos de agua, salvo determinadas propiedades ubicadas en comunidades desfavorecidas.

1 de enero de 2028: propiedades comerciales, industriales y otras propiedades institucionales.

1 de enero de 2029: áreas comunes pertenecientes a asociaciones de propietarios, desarrollos de interés común y organizaciones de servicios comunitarios.

1 de enero de 2031: determinadas propiedades públicas ubicadas en comunidades desfavorecidas, bajo las condiciones contempladas por la legislación.

La regulación no se aplica de forma general a los jardines de viviendas unifamiliares particulares.

¿Qué tipo de césped no se podrá regar y cuáles quedan exceptuados?

La legislación define como césped no funcional a aquellas superficies de césped cortado que no se encuentran dentro de un área destinada a actividades recreativas o comunitarias , como por ejemplo:

Dentro de estacionamientos o determinados derechos de paso.

Alrededor de carteles, edificios o veredas.

Detrás de cercas u otras barreras que impiden permanentemente el acceso de las personas.

En espacios donde cumple principalmente una función ornamental.

En cambio, se considera césped funcional aquel utilizado habitualmente para actividades como deportes, reuniones comunitarias o recreación en parques y otras áreas verdes. Por ese motivo, campos de fútbol, canchas de béisbol y otros espacios similares no quedan alcanzados simplemente por tener césped.

Multas de hasta USD 1.000: ¿Qué pasa si no se cumple la normativa?

Las infracciones vinculadas con AB 1572 pueden derivar en sanciones civiles de hasta USD 1.000 por día, de acuerdo con las disposiciones de aplicación del Código de Aguas de California.

El monto y el procedimiento concreto pueden depender de la autoridad encargada de hacer cumplir las restricciones.